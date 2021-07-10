Татьяна Лазарева рассказала о неизлечимой болезни: «Все обострилось»

Когда Лазарева только узнала о своем диагнозе в 2013 году, она кардинально поменяла образ жизни. Актрису мучили боли в кишечнике от каждого приема пищи, поэтому тогда она сильно похудела. Татьяна отметила, что ее болезнь следствие накопительного негативного влияния на организм. «Мы же как привыкли? Если что-то болит, можно выпить таблетку и бежать дальше по своим делам», – сказала актриса.

Но даже сейчас актриса все равно придерживается тому, что только обострение болезни заставляет ее внимательнее относиться к здоровью. «Буквально недавно у меня началось обострение, я стала быстро принимать необходимое лекарство. В такие моменты я даже питаться начинаю правильно», – добавила актриса.