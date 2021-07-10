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Татьяна Лазарева рассказала о неизлечимой болезни: «Все обострилось»

54-летняя актриса долгое время находилась в ремиссии.
Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева в течение семи лет борется с язвенным колитом, который, из-за неправильного образа жизни, снова побеспокоил артистку.

«Моя ремиссия длилась год, в какой-то момент все обострилось. Когда у меня все налаживается, я перестаю принимать поддерживающую терапию и забиваю на это все», – рассказала Татьяна в своем Youtube-шоу Lazarevatut.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Лазарева

Фото: Global Look Press

Звезде сложно прислушиваться к советам врачей и вести более здоровый образ жизни.

Татьяна Лазарева

Когда Лазарева только узнала о своем диагнозе в 2013 году, она кардинально поменяла образ жизни. Актрису мучили боли в кишечнике от каждого приема пищи, поэтому тогда она сильно похудела. Татьяна отметила, что ее болезнь следствие накопительного негативного влияния на организм. «Мы же как привыкли? Если что-то болит, можно выпить таблетку и бежать дальше по своим делам», – сказала актриса.

Но даже сейчас актриса все равно придерживается тому, что только обострение болезни заставляет ее внимательнее относиться к здоровью. «Буквально недавно у меня началось обострение, я стала быстро принимать необходимое лекарство. В такие моменты я даже питаться начинаю правильно», – добавила актриса.

Фото и видео: Global Look Press

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