Татьяна Лазарева рассказала о неизлечимой болезни: «Все обострилось»
Татьяна Лазарева в течение семи лет борется с язвенным колитом, который, из-за неправильного образа жизни, снова побеспокоил артистку.
«Моя ремиссия длилась год, в какой-то момент все обострилось. Когда у меня все налаживается, я перестаю принимать поддерживающую терапию и забиваю на это все», – рассказала Татьяна в своем Youtube-шоу Lazarevatut.
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Фото: Global Look Press
Звезде сложно прислушиваться к советам врачей и вести более здоровый образ жизни.
Когда Лазарева только узнала о своем диагнозе в 2013 году, она кардинально поменяла образ жизни. Актрису мучили боли в кишечнике от каждого приема пищи, поэтому тогда она сильно похудела. Татьяна отметила, что ее болезнь следствие накопительного негативного влияния на организм. «Мы же как привыкли? Если что-то болит, можно выпить таблетку и бежать дальше по своим делам», – сказала актриса.
Но даже сейчас актриса все равно придерживается тому, что только обострение болезни заставляет ее внимательнее относиться к здоровью. «Буквально недавно у меня началось обострение, я стала быстро принимать необходимое лекарство. В такие моменты я даже питаться начинаю правильно», – добавила актриса.
Фото и видео: Global Look Press
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