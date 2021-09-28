Татьяна Лазарева призналась, почему ушла от Михаила Шаца после 20 лет брака

Их брак казался очень крепким, однако около трех лет назад появились слухи о расставании супругов. Как обстояли дела на самом деле, супруги не распространялись.

Но спустя годы Татьяна раскрыла в шоу Lazarevatut, что причиной этому послужили психологические проблемы. Оказалось, что много лет звезда принимала антидепрессанты. В какой-то момент Татьяна решила, что ей стало лучше и она может жить без таблеток, однако это ощущение оказалось ошибочным.

«Принимаю антидепрессанты в небольших дозах, потому что у меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем», — призналась она.