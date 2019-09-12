Поклонники оценили молодежный стиль 65-летней Успенской в мини и кепке: «Похорошела, просто прелесть»

65-летняя Любовь Успенская – певица без комплексов, которая тонко эпатирует публику. Артистка то публикует фотографию топлес, то заявляет, что хочет завести еще одного ребенка и ищет для этого суррогатную мать.
Королева песен для души, как она просит себя называть, делится с подписчиками в Instagram самым сокровенным и от многих получает поддержку. Но избежать критики ей тоже не удается.
Так, опубликовав очередную фотографию, Успенская получила множество комплиментов, но и выслушала в свой адрес немало. Любовь улетела на гастроли в Майами и там сфотографировалась перед концертом. Артистку запечатлели в мини, майке с кружевами и кепке. Многим ее молодежный стиль понравился.
«Любовь похорошела .Просто прелесть!!», «Красивая, успешная, талантливая.Творческих успехов и женского счастья», «Люба!!!Вы выглядите,просто сногсшибательно!!!», «Любушка дорогая .Каралева», - написали в комментариях поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
«чеканэ», «Не знает что еще показать, разве это красота ? Достойная женщина никогда не будет выкладывать такие фото», «Любовь , при всем уважении к Вам... всегда слушаю Ваши песни, выглядите всегда отпадно в вечерних платьях ... оставайтесь такой же, королевой шансона!!! вот этот имидж не Ваш!!!! Пошло и такой аристократке не к лицу!!», - тут же раскритиковали артистку другие поклонники.
А как вам кажется, Любовь Успенская хорошо выглядит?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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