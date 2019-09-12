Поклонники оценили молодежный стиль 65-летней Успенской в мини и кепке: «Похорошела, просто прелесть»

Королева песен для души, как она просит себя называть, делится с подписчиками в Instagram самым сокровенным и от многих получает поддержку. Но избежать критики ей тоже не удается.

Так, опубликовав очередную фотографию, Успенская получила множество комплиментов, но и выслушала в свой адрес немало. Любовь улетела на гастроли в Майами и там сфотографировалась перед концертом. Артистку запечатлели в мини, майке с кружевами и кепке. Многим ее молодежный стиль понравился.