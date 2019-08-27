«Нет уважения к себе и людям»: подписчики раскритиковали 65-летнюю Успенскую за фото топлес

Армия ее поклонников разделилась на несколько лагерей. Одни раскритиковали возрастную артистку за откровенность и привольную позу. Другие не поверили, что это на самом деле Любовь Успенская, отметив, что тело женщины в ее возрасте не может выглядеть так молодо. Третьи встали на ее защиту.

«Почему то мне кажеться что это фото из прошлого) но это точно Успенская! Профиль не перепутать»,

«О боже...отписка»,

«Это ее дочь , старое тело так не выглядет , это дочь..»,

«Маразм крепчает! Уважающая, прежде всего, САМУ СЕБЯ женщина, никогда бы не выставила себя на показ на весь мир в "развернутом виде", какая бы офигенная фигура не была!!! Ну нет в этом фото, ни увадения к себе, ни к людям, ни сексуальности, одна пошлота и старческий маразм!», «Это скорей всего ваша дочь), уж простите)»,

«Очень красивая женщина, выглядит как девушка , почему бы не показать красивое тело», - посыпалась лавина комментариев.

А как вы относитесь к подобным фотографиям?