«Нет уважения к себе и людям»: подписчики раскритиковали 65-летнюю Успенскую за фото топлес

Любовь Успенская часто нарывается на критику. Ее обвиняют, что она одевается не по возрасту, что порой ведет себя не так, как подобает, по мнению фанатов, вести женщине в ее годы. Певица привыкла к тому, что среди ее фолловеров в Instagram много доброжелателей и хейтеров, и на их выпады отвечает крайне редко.
Опубликовав очередной пост в соцсети Любовь Успенская вызвала шквал гнева. Она показала себя, загорающей топлес. «Да, я помню, как я давала совет не загорать! Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D. Но лицо - прячу! берегу! Даже ручками прикрыла. Все остальное открыла», - сообщила певица (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Армия ее поклонников разделилась на несколько лагерей. Одни раскритиковали возрастную артистку за откровенность и привольную позу. Другие не поверили, что это на самом деле Любовь Успенская, отметив, что тело женщины в ее возрасте не может выглядеть так молодо. Третьи встали на ее защиту.
«Почему то мне кажеться что это фото из прошлого) но это точно Успенская! Профиль не перепутать»,
«О боже...отписка»,
«Это ее дочь , старое тело так не выглядет , это дочь..»,
«Маразм крепчает! Уважающая, прежде всего, САМУ СЕБЯ женщина, никогда бы не выставила себя на показ на весь мир в "развернутом виде", какая бы офигенная фигура не была!!! Ну нет в этом фото, ни увадения к себе, ни к людям, ни сексуальности, одна пошлота и старческий маразм!», «Это скорей всего ваша дочь), уж простите)»,
«Очень красивая женщина, выглядит как девушка , почему бы не показать красивое тело», - посыпалась лавина комментариев.
А как вы относитесь к подобным фотографиям?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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