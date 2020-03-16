Поклонники Нюши оценили ее бьюти-преображение: «Блонд очень идет!»
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Фото: Instagram
Певица Нюша показала в Instagram фотографии, которые удивили миллионы ее подписчиков. На снимках певица предстала… блондинкой. «Весеннее настроение», — подписала она фотографии.
«Вам идет новый образ», «Блонд очень идет!», «Красотка», «Цвет волос шикарный!», — написали Нюше в комментариях.
Но некоторые поклонники попросили артистку вернуться к ее прежнему цвету волос: «Ты что, блондинка?», «Ню, вернись в темный цвет, пожалуйста», — написали они.
Недавно Нюша порадовала поклонников фотогафиями в алом купальнике, который подчеркнул ее фигуру, а еще раньше показала, как она и ее дочь Симба выглядят с одинаковыми прическами.
Фото и видео: Instagram
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