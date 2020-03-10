Нюша порадовала фанатов фотографией в алом купальнике, подчеркнувшем ее пикантные места
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Нюша поделилась с подписчиками фотографиями на берегу Персидского залива. Певица позировала в ярко-красном купальнике с открытым верхом, который подчеркнул пикантные места ее фигуры.
«Кому тут твоя вода нужна?», «Куколка», «Просто супер», «Уф, какая красота, просто глаз не оторвать от этой фотографии», «Попка, мммм», «Прям Киприда, из моря выходящая», «Прелесть», — написали Нюше в комментариях.
Нюша периодически балует подписчиков фотографиями в купальниках. Но всегда фолловеры принимают снимки благосклонно. Так, однажды певица показала фото в купальнике с леопардовым принтом и на нее обрушилась волна критики за излишнюю откровенность.
Фото и видео: Instagram
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