Певица Нюша и ее годовалая дочь Симба с одинаковыми «укладками» очаровали Сеть

Долгое время популярная певица Нюша скрывала свою беременность, лицо маленькой дочери. Теперь, когда они с супругом Игорем Сивовым решили, что показывать маленькую Симбу уже можно, блог молодой мамы наполнили трогательные видеозаписи и фотографии. «Как вам наши утренние укладки?», — написала она под одним из кадров.