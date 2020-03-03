Певица Нюша и ее годовалая дочь Симба с одинаковыми «укладками» очаровали Сеть
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Нюши
Нюша опубликовала забавное и трогательное фото с дочкой.
Долгое время популярная певица Нюша скрывала свою беременность, лицо маленькой дочери. Теперь, когда они с супругом Игорем Сивовым решили, что показывать маленькую Симбу уже можно, блог молодой мамы наполнили трогательные видеозаписи и фотографии. «Как вам наши утренние укладки?», — написала она под одним из кадров.
«Какое очарование», «Какие милашки», «Супер!!! Самая лучшая укладка», «Красоту ничем не испортить», «Лучше не видела укладок в жизни», «Просто безумно красивые на самом деле», «Красотулечки», «Ню, извини, но у Симбы укладка лучше», «У Симбуси прическа топ», — комментируют подписчики.
Фото и видео: instagram
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