В Сети обсуждают взрослого сына Марии Мироновой: «Что-то есть от дедушки, благородная внешность»
Мария Миронова показала красивое фото со старшим сыном.
«Старший сын. Как же интересно иметь детей с большой разницей в возрасте))). Старшего надо ловить самой, младший ловит тебя, если вдруг ты занята. Гармония возникает только тогда, когда все всех поймали», — поделилась она нежностью.
«Какой невероятный красавец ! Очень благородная внешность», «Что то есть от дедушки», «У такой молодой мамы, такой взрослый сын», «Я подумала, это ваш молодой человек», — обсуждают поклонники в комментариях.
Фото и видео: Instagram/@mariya_mironova_actress
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