«Сходство с дедом поразительное»: Мария Миронова показала детскую фотографию сына и спровоцировала бурное обсуждение в Сети

«Господи, он тут как нигде похож на дедушку!!!! Невероятно просто!!!», «Глаза дедушки!!!», «Копия Андрей Миронов», «Копия деда, надо же гены..», «Очень похож на дедушку своего Андрея», «Сходство с дедом поразительное», — пишут удивленные подписчики.

Часто они находят фамильные черты и в лице самой актрисы.