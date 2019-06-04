«Сходство с дедом поразительное»: Мария Миронова показала детскую фотографию сына и спровоцировала бурное обсуждение в Сети

«Дети имеют тысячи даров и одно свойство — вырастать. Мой любимый мальчик, с твоим двадцать седьмым Днем Рождения», — написала она.
«Господи, он тут как нигде похож на дедушку!!!! Невероятно просто!!!», «Глаза дедушки!!!», «Копия Андрей Миронов», «Копия деда, надо же гены..», «Очень похож на дедушку своего Андрея», «Сходство с дедом поразительное», — пишут удивленные подписчики.
Часто они находят фамильные черты и в лице самой актрисы.
А как считаете вы, сильно ли похож внук на дела?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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