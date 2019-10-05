Покинутая экс-королем Малайзии модель Оксана Воеводина похвасталась дорогостоящим хобби

Весной 26-летняя «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина родила сына 50-летнему экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Но брак с монархом не сложился: модель призналась, что муж бросил ее на четвертом месяце беременности, воспользовавшись мусульманским обычаем — трижды произнеся слово «талак» (развод). По неподтвержденной информации, мать-одиночка планирует подать в суд на несостоявшегося отца семейства и запросить баснословные алименты. А пока модель решила отвлечься на что-то приятное.

«My new hobby», — написала она под видео, на котором запечатлила себя с красавцем-скакуном.

Конный спорт называют одним из самых дорогостоящих хобби. Но иногда люди, покупая амуницию, нанимая тренера, полностью или частично арендуя саму лошадь, добиваются хороших результатов. Кто знает — может быть, на спортивном небосклоне зажжется еще одна звезда?