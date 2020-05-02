Николай Басков показал, как выглядел в детстве: «Я всегда любил поесть»
Фото: Instagram Николая Баскова
Судя по блогам звезд, самоизоляция — прекрасное время, чтобы разобрать фотоархивы. Например, Николай Басков показал, как выглядел в детстве: «И вот этот поросеночек рос, рос и выросла такая большая… — Что выросло?! — Ну, что выросло, то выросло, теперь уж не вернёшь…🤣🤣🤣 Я всегда любил поесть».
«Обжоркин…😁😁😁», — иронизирует Игорь Крутой.
«Колюня, хороший наш 😘❤️», — комментирует Валерия.
«Решил семейный альбом пересмотреть?) Я никогда не видела этой фотографии. Покажешь ещё что-нибудь?)», «Если есть аппетит, почему бы и нет? А выглядите сейчас на отлично!!!», «Да ладно? Это Вы? Классное фото!👍👍👍 От души!!!🤣», «Обожаю чувство юмора Николая!!! Только уверенный в себе человек может так про себя шутить», «Это вы ????», «Худые крепыши так петь не умеют», «Вырос замечательный, добрый красивый мужчина😍 А поесть… на здоровье», «Это вы? такой милашка 👍)», «Боже! Какой милый мальчик!!! Обожаю Ваш юмор!🌞», «На фото мальчишка симпатичный и весёлый, который любил импровизировать, юморить и, конечно, петь и покушать, а кто из нас без греха 🙈», «Я тебя пухленького больше люблю;)))😘», «Какой Милый и Хорошенький мальчик)) 👍👍👍 И ведь почти не изменился с годами)) Красавчик!» — пишут фолловеры.
А вы узнали Николая Баскова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: Instagram
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