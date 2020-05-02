Николай Басков показал, как выглядел в детстве: «Я всегда любил поесть»

«Обжоркин…😁😁😁», — иронизирует Игорь Крутой.

«Колюня, хороший наш 😘❤️», — комментирует Валерия.

«Решил семейный альбом пересмотреть?) Я никогда не видела этой фотографии. Покажешь ещё что-нибудь?)», «Если есть аппетит, почему бы и нет? А выглядите сейчас на отлично!!!», «Да ладно? Это Вы? Классное фото!👍👍👍 От души!!!🤣», «Обожаю чувство юмора Николая!!! Только уверенный в себе человек может так про себя шутить», «Это вы ????», «Худые крепыши так петь не умеют», «Вырос замечательный, добрый красивый мужчина😍 А поесть… на здоровье», «Это вы? такой милашка 👍)», «Боже! Какой милый мальчик!!! Обожаю Ваш юмор!🌞», «На фото мальчишка симпатичный и весёлый, который любил импровизировать, юморить и, конечно, петь и покушать, а кто из нас без греха 🙈», «Я тебя пухленького больше люблю;)))😘», «Какой Милый и Хорошенький мальчик)) 👍👍👍 И ведь почти не изменился с годами)) Красавчик!» — пишут фолловеры.

А вы узнали Николая Баскова?