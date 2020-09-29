Похудевшая после третьего развода Анастасия Макеева похвасталась идеальной фигурой на фоне пальм
Фото: www.instagram.com/makeevan/
Анастасия Макеева может похвастаться аппетитной фигурой, от которой сама без ума. Но после третьего развода, о котором стало известно несколько месяцев назад, 38-летняя актриса и певица заметно похудела и стала еще красивее.
Анастасия опубликовала в Instagram фото с морского побережья. У кромки воды она позировала в джинсовых мини-шортах, коротком топе и шляпке. Нескромный наряд подчеркнул идеальную фигуру Макеевой.
«Немного лета в моей быстрой жизни. Работа или отдых? Где я? И, главное ,зачем?», — заинтриговала она поклонников.
«Ой какая красоточка. Неважно, где... Важно какая. Море, солнце и вода — наши лучшие друзья», «Красота и море слились», «Фигурка — просто шик», «Какая же вы роскошная женщина, Анастасия!», «Стройняшка и худышка», — осыпали ее комплиментами. Ранее Анастасии не раз приходилось выслушивать из-за «толстых ляжек», но она каждый раз отвечала хейтерам, что ее фигура полностью устраивает.
О расставании Анастасии Макеевой с третьим супругом стало известно летом. Тогда в Сети появилась информация, что Александр Сакович променял ее на более молодую актрису из театра Константина Богомолова. Брак продлился меньше двух лет. Со вторым мужем Глебом Матвейчуком Анастасия прожила 7 лет, недавно он стал отцом во второй раз. Ну а в первый раз Анастасия вышла за актера Петра Кислова, который позже женился на Полине Гагариной.
Фото и видео: Instagram Анастасии Макеевой
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