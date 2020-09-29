Похудевшая после третьего развода Анастасия Макеева похвасталась идеальной фигурой на фоне пальм

«Немного лета в моей быстрой жизни. Работа или отдых? Где я? И, главное ,зачем?», — заинтриговала она поклонников.

«Ой какая красоточка. Неважно, где... Важно какая. Море, солнце и вода — наши лучшие друзья», «Красота и море слились», «Фигурка — просто шик», «Какая же вы роскошная женщина, Анастасия!», «Стройняшка и худышка», — осыпали ее комплиментами. Ранее Анастасии не раз приходилось выслушивать из-за «толстых ляжек», но она каждый раз отвечала хейтерам, что ее фигура полностью устраивает.

О расставании Анастасии Макеевой с третьим супругом стало известно летом. Тогда в Сети появилась информация, что Александр Сакович променял ее на более молодую актрису из театра Константина Богомолова. Брак продлился меньше двух лет. Со вторым мужем Глебом Матвейчуком Анастасия прожила 7 лет, недавно он стал отцом во второй раз. Ну а в первый раз Анастасия вышла за актера Петра Кислова, который позже женился на Полине Гагариной.