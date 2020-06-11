Похудевшая после коронавируса Татьяна Навка сделала вертикальный шпгат: «Стремлюсь к грации Майи Плисецкой»

Похудевшая после коронавируса Татьяна Навка сделала вертикальный шпгат: «Стремлюсь к грации Майи Плисецкой»
Не так давно Татьяна Навка и Дмитрий Песков переболели коронавирусом. Борьба с недугом потребовала немало сил, но, восстановившись, фигуристка вернулась к спорту.
«Time to sport. Растяжка сейчас занимает большую часть времени, стремлюсь к грации Майи Плисецкой! Потому что впереди "Лебединое озеро" на льду! Вертикальный шпагат уже как у Загитовой! P.s. Осторожно, без специальной подготовки не повторять», — написала она.
Поклонники фигуристки отметили, что за время борьбы с коронавирусом она стала еще более стройной. Постройнел и ее супруг, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
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Фото и видео: Instagram
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