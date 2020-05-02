Похудевшая после болезни Надежда Бабкина рассказала о своей госпитализации: «Помощь была нужна ежеминутно»

«Я прошла испытание, никому не желаю такого пройти. Испытание очень сложное и тяжелое. <...>Я благодарна врачам, которые со мной нянчились. Помощь нужна была ежеминутно», — рассказала артистка.

Многие восхищены тем, как выглядит Бабкина, несмотря на перенесенное заболевание: «Надежда Георгиевна, какое счастье, что вы выздоровели!!! Выглядите чудесно! Похудели, помолодели!!! Красавица!!!», «Похудела-то как. Видно, крепко тебе досталось. Не болей больше», «Слава Богу и врачам, что Вы поправились....и прекрасно выглядите», «Прекрасно выглядите, не болейте», «Ещё больше помолодели👍😍», «Это тот случай, когда болезнь во благо красоты!!! Помолодела, похорошела», «Как-то выглядит хорошо после всех испытаний».

А некоторые даже не узнали певицу: «Вообще на неё не похожа», «Я сразу заподозрила, говорит не так, у Надежды манера говорения открытая, все буквы чёткие.. а тут какой-то подвох🙈 да и посадка не Надина. Что происходит?», «Это не Бабкина», «Я тоже думаю, что это не Бабкина», «Что-то на вид совсем ни естественная, что там с вами делали? Или с фильтрами переборщили???)», «Какая-то вся не похожая на себя», «Пластику делали? Ну, мы так и подумали», «Я Вас не узнал даже».