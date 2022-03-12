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Похудевшая Наталья Рудова впечатлила подписчиков подтянутым прессом: «Порадую вас своей красотой»

Популярная российская актриса и участница нового сезона шоу «Звезды в Африке» Наталья Рудова призналась, что избавилась от нескольких килограммов лишнего веса. Артистка поделилась новостью с подписчиками и показала подтянутую фигуру.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Рудова

Фото: @rudovanata/Instagram

38-летняя звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» Наталья Рудова опубликовала новое видео на своей личной странице в Instagram.

В кадре артистка позирует в стильном образе у себя дома перед зеркалом. Рудова примерила модные джинсы на низкой посадке и белый спортивный короткий топ. Актриса танцует на камеру и демонстрирует плоский живот с пирсингом на пупке.

Наталья Рудова демонстрирует подтянутую фигуру

Рудова похвасталась подтянутой фигурой и «стальным» прессом. «Порадую вас напоследок своей красотой. Зря худела что ли», — обратилась к подписчикам Наталья.

Артистка отметила, что планирует еще больше мотивировать своих поклонников вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Недавно Наталья показала, как выглядела в юности, еще до того, как стала известной на всю страну блондинкой.

Актриса умеет удивлять поклонников и не боится экспериментов с внешностью. Не так давно звезда приняла участие в необычной фотосессии, где позировала в образе с лысой головой. Рудова показала, что ей свойственен не только образ сексуальной блондинки, и она с легкостью может вжиться в любую роль.

Фото: Instagram

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