Похудевшая Наталья Рудова впечатлила подписчиков подтянутым прессом: «Порадую вас своей красотой»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @rudovanata/Instagram
38-летняя звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» Наталья Рудова опубликовала новое видео на своей личной странице в Instagram.
В кадре артистка позирует в стильном образе у себя дома перед зеркалом. Рудова примерила модные джинсы на низкой посадке и белый спортивный короткий топ. Актриса танцует на камеру и демонстрирует плоский живот с пирсингом на пупке.
Наталья Рудова демонстрирует подтянутую фигуру
Рудова похвасталась подтянутой фигурой и «стальным» прессом. «Порадую вас напоследок своей красотой. Зря худела что ли», — обратилась к подписчикам Наталья.
Артистка отметила, что планирует еще больше мотивировать своих поклонников вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
Недавно Наталья показала, как выглядела в юности, еще до того, как стала известной на всю страну блондинкой.
Актриса умеет удивлять поклонников и не боится экспериментов с внешностью. Не так давно звезда приняла участие в необычной фотосессии, где позировала в образе с лысой головой. Рудова показала, что ей свойственен не только образ сексуальной блондинки, и она с легкостью может вжиться в любую роль.
Фото: Instagram