Похудевшая Наталья Рудова впечатлила подписчиков подтянутым прессом: «Порадую вас своей красотой»

Рудова похвасталась подтянутой фигурой и «стальным» прессом. «Порадую вас напоследок своей красотой. Зря худела что ли», — обратилась к подписчикам Наталья.

Артистка отметила, что планирует еще больше мотивировать своих поклонников вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Недавно Наталья показала, как выглядела в юности, еще до того, как стала известной на всю страну блондинкой.

Актриса умеет удивлять поклонников и не боится экспериментов с внешностью. Не так давно звезда приняла участие в необычной фотосессии, где позировала в образе с лысой головой. Рудова показала, что ей свойственен не только образ сексуальной блондинки, и она с легкостью может вжиться в любую роль.

Фото: Instagram