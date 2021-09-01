Наталья Рудова показала, как выглядела с темными волосами – забавное архивное фото

Трогательное и милое фото опубликовала Наталья Рудова – звезда поздравила с совершеннолетием свою племянницу и показала интересные кадры из личного архива.

На них держит совсем еще маленькую племянницу на руках и отмечает Новый год. На кадрах Наталья с темными волосами. Кроме того, в честь праздника совсем еще молодая будущая артистка превратилась в кошечку. На следующем кадре она сидит вместе с сестрой, которая очень на нее похожа.

Поклонники решили, что быть брюнеткой Рудовой идет больше, хотя нашлись и те, кому Наталья больше нравится в образе блондинки.