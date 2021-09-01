passion.ru

Наталья Рудова показала, как выглядела с темными волосами – забавное архивное фото

Звезду «Универа» привыкли видеть яркой блондинкой. Однако такой девушка была далеко не всегда – в личном блоге актриса показала неожиданные архивные фото, на которых она с темными волосами. Кроме того, на снимках артистка предстала в образе кошечки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Молодая Наталья Рудова с племянницей

Фото: @rudovanata

Трогательное и милое фото опубликовала Наталья Рудова – звезда поздравила с совершеннолетием свою племянницу и показала интересные кадры из личного архива.

На них держит совсем еще маленькую племянницу на руках и отмечает Новый год. На кадрах Наталья с темными волосами. Кроме того, в честь праздника совсем еще молодая будущая артистка превратилась в кошечку. На следующем кадре она сидит вместе с сестрой, которая очень на нее похожа.

Поклонники решили, что быть брюнеткой Рудовой идет больше, хотя нашлись и те, кому Наталья больше нравится в образе блондинки.

Ранее актриса продемонстрировала прекрасные результаты работы над своим телом – девушка отказалась от алкоголя ради красивой фигуры и сидит на диете.

«Тяжко, конечно, перед сном перед глазами летают хлеб и булочки с корицей. В следующие два дня мне придется есть только персики. Вот это будет реальный ад. Но держусь. Сегодня хоть рыба и вареные овощи», – признавалась звезда.

Фото: Instagram Натальи Рудовой

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!