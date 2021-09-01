Наталья Рудова показала, как выглядела с темными волосами – забавное архивное фото
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Фото: @rudovanata
Трогательное и милое фото опубликовала Наталья Рудова – звезда поздравила с совершеннолетием свою племянницу и показала интересные кадры из личного архива.
На них держит совсем еще маленькую племянницу на руках и отмечает Новый год. На кадрах Наталья с темными волосами. Кроме того, в честь праздника совсем еще молодая будущая артистка превратилась в кошечку. На следующем кадре она сидит вместе с сестрой, которая очень на нее похожа.
Поклонники решили, что быть брюнеткой Рудовой идет больше, хотя нашлись и те, кому Наталья больше нравится в образе блондинки.
Ранее актриса продемонстрировала прекрасные результаты работы над своим телом – девушка отказалась от алкоголя ради красивой фигуры и сидит на диете.
«Тяжко, конечно, перед сном перед глазами летают хлеб и булочки с корицей. В следующие два дня мне придется есть только персики. Вот это будет реальный ад. Но держусь. Сегодня хоть рыба и вареные овощи», – признавалась звезда.
Фото: Instagram Натальи Рудовой
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