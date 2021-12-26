Дерзкий мейк и отсутствие волос: Рудова удивила поклонников необычным образом

Таким необычным образом актриса решила привлечь внимание режиссеров и продюсеров, сообщая, что открыта для работы в новых проектах. «Господа режиссеры и продюсеры, добро пожаловать на просмотр».

Много лет Наталья практически не появляется на экранах и не радует поклонников новыми ролями. Артистка не раз жаловалась на отсутствие интересных предложений от режиссеров, отмечая, что ее не интересуют посредственные роли только ради гонорара. А участвовать в неинтересных для себя проектах она не видит смысла.

Возможно, теперь представители киноиндустрии посмотрят на артистку под другим углом, и найдут для нее подходящую и достойную роль.