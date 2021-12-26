Дерзкий мейк и отсутствие волос: Рудова удивила поклонников необычным образом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @rudovanata/Instagram
Наталья разместила в своем Instagram черно-белый снимок фотографа Полины Набока, на котором актриса позирует в смелом образе.
Рудова стоит в мокрой футболке и с приспущенными джинсами. На голове актрисы полностью отсутствуют волосы. «Я не боюсь быть некрасивой, я боюсь рамок, в которые меня ставят люди. «Рамки» убивают любое искусство», — подписала кадр актриса.
Таким необычным образом актриса решила привлечь внимание режиссеров и продюсеров, сообщая, что открыта для работы в новых проектах. «Господа режиссеры и продюсеры, добро пожаловать на просмотр».
Много лет Наталья практически не появляется на экранах и не радует поклонников новыми ролями. Артистка не раз жаловалась на отсутствие интересных предложений от режиссеров, отмечая, что ее не интересуют посредственные роли только ради гонорара. А участвовать в неинтересных для себя проектах она не видит смысла.
Возможно, теперь представители киноиндустрии посмотрят на артистку под другим углом, и найдут для нее подходящую и достойную роль.
Фото: Instagram