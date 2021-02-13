Похудевшая на 30 кг Ребел Уилсон рассказала, как ей удалось это сделать

Голливудская комедийная актриса рассказала, что в 2020 году она поставила цель сбросить вес до 75 кг. Звезда решила, что 2020-ый был для нее годом здоровья.

В интервью изданию Extra она подробно рассказала о похудении и поделилась методами, которые ей в этом помогли. Изначально Ребел по семь дней сидела на изнуряющих диетах, сбрасывая по паре килограммов. Но недельные монодиеты не давали никаких результатов, у девушки были срывы и вес возвращался обратно.