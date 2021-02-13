Похудевшая на 30 кг Ребел Уилсон рассказала, как ей удалось это сделать
Фото: @rebelwilson/ Instagram
Голливудская комедийная актриса рассказала, что в 2020 году она поставила цель сбросить вес до 75 кг. Звезда решила, что 2020-ый был для нее годом здоровья.
В интервью изданию Extra она подробно рассказала о похудении и поделилась методами, которые ей в этом помогли. Изначально Ребел по семь дней сидела на изнуряющих диетах, сбрасывая по паре килограммов. Но недельные монодиеты не давали никаких результатов, у девушки были срывы и вес возвращался обратно.
Позднее знаменитость изменила подход к снижению веса. «Я решила подойти к этому вопросу комплексно. Например, я никогда не работала над эмоциональной составляющей, а это крайне важно. Я страдала без еды, у меня была зависимость. Я проработала это с психологом, и мне стало легче», – заверила Уилсон.
Кроме этого, она уточнила, что занималась спортом. «Самая действенная вещь – это ходьба. Я регулярно проходила тесты, в результате которых врачи сказали, что я потеряла много жира именно благодаря ей», – подытожила Ребел.
Сейчас звезда наслаждается новой формой и частенько радует своих поклонников фотографиями.
Фото и видео: @rebelwilson/ Instagram
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