Похудевшая на 30 кг Ребел Уилсон удивила фанатов стройностью и розовыми волосами

За последний год 40-летняя актриса Ребел Уилсон похудела на 30 килограммов. Потеря лишнего веса помогла ей наладить личную жизнь. Недавно она стала встречаться с миллионером Джейкобом бушем, который моложе актрисы на 11 лет.

И теперь, избавившись от значительной доли «накоплений», Ребел удивляет фанатов стройностью и сменой имиджа. На съемках шоу Pooch Perfect Уилсон появилась в элегантном облегающем платье с аксессуаром в виде розового «хвоста», прикрепленного к поясу.