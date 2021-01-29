Похудевшая на 30 кг Ребел Уилсон удивила фанатов стройностью и розовыми волосами
Фото: www.instagram.com/rebelwilson/
За последний год 40-летняя актриса Ребел Уилсон похудела на 30 килограммов. Потеря лишнего веса помогла ей наладить личную жизнь. Недавно она стала встречаться с миллионером Джейкобом бушем, который моложе актрисы на 11 лет.
И теперь, избавившись от значительной доли «накоплений», Ребел удивляет фанатов стройностью и сменой имиджа. На съемках шоу Pooch Perfect Уилсон появилась в элегантном облегающем платье с аксессуаром в виде розового «хвоста», прикрепленного к поясу.
Фото: www.instagram.com/rebelwilson/
В тон этой детали гардероба Ребел покрасила волосы, прическу в деталях она продемонстрировала в блоге. Стилисты собрали волосы артистки в высокий хвост и нанесли ей неяркий макияж.
Ранее Ребел Уилсон рассказывала, что за два месяца похудела на съемках мюзикла «Кошки», где ей приходилось танцевать по 12 часов возле горячих осветительных приборов. Сейчас она продолжает сбрасывать вес, поддерживая достигнутый результат правильным питанием и регулярными занятиями спортом.
Еще одна знаменитость в 2020 году удивила поклонников экстремальным похудением: певица Адель сбросила 50 килограммов и из дамы с объемными формами превратилась в стройную леди, помолодевшую на 10 лет.
Фото и видео: Instagram Ребел Уилсон, East News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram