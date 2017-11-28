Похожи? Криштиану Роналду показал лицо новорожденной дочери
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32-летний Криштиану Роналду показал нежное фото с дочерью.
12 ноября модель Джорджина Родригес родила дочь легендарному футболисту Криштиану Роналду. Девочку назвали Аланой Мартиной, и с тех пор поклонники ждут первых фотографий малышки, ведь пара не скрывает лиц своих детей.
Сегодня в блоге футболиста появилась его фотография с очаровательной малышкой.
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)
Фанаты отмечают сходство отца и крохи, однако уверенности в том, что это младшая дочь футболиста, пока нет: в качестве комментария мужчина лишь поставил «сердечко». Учитывая то, что Алана Мартина появилась на свет раньше срока, это вполне может быть фото старшей девочки, родившейся от суррогатной матери.
А как считаете вы, кто из детей Криштиану Роналду запечатлен на этой фотографии?
Фото: instagram