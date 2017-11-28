32-летний Криштиану Роналду показал нежное фото с дочерью.

12 ноября модель Джорджина Родригес родила дочь легендарному футболисту Криштиану Роналду. Девочку назвали Аланой Мартиной, и с тех пор поклонники ждут первых фотографий малышки, ведь пара не скрывает лиц своих детей.

Сегодня в блоге футболиста появилась его фотография с очаровательной малышкой.