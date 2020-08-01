Похорошевшая после скандального развода Пелагея похвасталась новым образом с длинной челкой
Фото: Instagram/@pelageya_insta
В жизни популярной певицы Пелагеи вынужденная коронавирусная самоизоляция совпала с непростым расставанием с Иваном Телегиным. Артистка надеялась мирно разойтись с мужем, однако это оказалось не так-то просто — более того, на фоне стресса певица потеряла голос. Глядя на свежие фото в блоге любимицы, поклонники уверены, что развод с хоккеистом пошел ей на пользу — Пелагея буквально расцвела. Артистка продемонстрировала обновленную стрижку с удлиненной челкой, а кремовый пиджак и белый шелковый корсет подчеркнули ее выдающиеся формы. «Возвращаемся к нормальной жизни!» – радуется Пелагея.
«Вы, как всегда, великолепны!!!! Выглядите шикарно, поете шикарно!!!», «Шикарная наша», «Девушка, вы украли мое сердечко», «Красивая) так радостно вас видеть!», «Какая статная, красивая женщина…!!!», «Полечка, вы такая красотка! Просто божественна», «Полечка, очень хочется, чтобы ты была счастливая, потому что ты это заслужила!», «Поля, ну, ведь незаконно быть такой красивой! Пожалейте нас!!! Ослепляете всех вокруг», «Вот это да», «Нет слов. Невероятная красавица», «Ой, Вы как невеста! Красивая!», «Глаз не оторвать», «Пелагея, ты безупречна», — осыпают певицу комплиментами фолловеры.
А вам нравится, как выглядит Пелагея?
Больше подробностей о скандальном разводе Пелагеи и Ивана Телегина вы найдете здесь.
Фото: Instagram, Global Look Press, picture alliance/dpa, East News, Getty Images
Видео: YouTube
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