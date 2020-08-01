Похорошевшая после скандального развода Пелагея похвасталась новым образом с длинной челкой

«Вы, как всегда, великолепны!!!! Выглядите шикарно, поете шикарно!!!», «Шикарная наша», «Девушка, вы украли мое сердечко», «Красивая) так радостно вас видеть!», «Какая статная, красивая женщина…!!!», «Полечка, вы такая красотка! Просто божественна», «Полечка, очень хочется, чтобы ты была счастливая, потому что ты это заслужила!», «Поля, ну, ведь незаконно быть такой красивой! Пожалейте нас!!! Ослепляете всех вокруг», «Вот это да», «Нет слов. Невероятная красавица», «Ой, Вы как невеста! Красивая!», «Глаз не оторвать», «Пелагея, ты безупречна», — осыпают певицу комплиментами фолловеры.

А вам нравится, как выглядит Пелагея?