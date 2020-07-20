Телегин заразился «короной», Пелагее угрожают неизвестные — звездный развод становится все более громким

На прошлом заседании адвокаты Телегина заявили, что Пелагея не дает ему видится с дочерью Тасей. «Это неправда. Пелагея сама просила, чтобы он приезжал к дочери почаще. Она всегда хотела, чтобы у ее дочери были и мать, и отец — она сама выросла в неполной семье и не желает того же своей дочке, — рассказала «СтарХиту» подруга артистки. — Но за год отец видел ребенка всего несколько раз, хотя живет рядом. Неправда и то, что он помогает растить Тасю, дочь полностью на обеспечении Пелагеи».

Александра добавила, что Иван возжелал увидеть дочь только после того, как Пелагея подала на алименты. Он захотел устроить праздник для девочки. «Но мы тогда с детьми жили в самоизоляции в загородном доме у мамы Пелагеи. Она предложила Ивану устроить видеовстречу с Тасей. Ведь, судя по его странице в Instagram, он не соблюдал самоизоляцию во время пандемии. Кстати, несколько дней назад у него подтвердили COVID-19», — добавила Соколова, отметив, что была уверена, что это уже всем известно.

Подруга артистки также подтвердила факт того, что Пелагея вынуждена была нанять охрану из-за угроз неизвестных людей. «Так будет до тех пор, пока все не уляжется», — сказала она.

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