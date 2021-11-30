Похорошевшая Долина рассказала об уверенности в себе, которую почувствовала после сброшенных кг

66-летняя Лариса Долина в последнее время очень похорошела — звезда выглядит свежей и подтянутой и стала часто примерять яркие, эффектные наряды и даже смелые мини.

В своем личном блоге Долина объяснила, что причина в том, что она наконец избавилась от лишних килограммов и обрела уверенность в себе:

«Я поняла про себя, что мне теперь идут многие цвета! И, разумеется, осознание этого пришло тогда, когда я сбросила ненужные мне килограммы… Вы знаете, что я заметила? Как только я потеряла лишний вес, я обнаружила в себе странную, доселе мне не свойственную уверенность, что я самая красивая в мире. Это я к тому, что могу позволить себе сегодня облачаться в одежду вот таких ярких, обнадеживающих цветов и самой радоваться, что, вроде, красиво! Розовый цвет — цвет жизни, он означает романтичность, доброту, любовь, страстность… Чем он бледнее, тем сильнее выражение любви…», — пишет артистка, показав фото в элегантном розовом жакете.