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Лариса Долина примерила образ бунтарки с тату-рукавами и мальчишеской стрижкой

Лариса Долина продолжает экспериментировать со стилем: на этот раз заметно помолодевшая певица примерила принципиально новый имидж — бунтарский, но при этом максимально элегантный. Для творческой съемки 66-летняя актриса тотально изменила прическу и показала, как бы выглядела с брутальными татуировками. Разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Долина

Фото: Instagram @larisa.dolina.official

В объективе Лариса Долина перевоплотилась из блондинки с пышными локонами в эффектную шатенку с мальчишеской стрижкой пикси. Образ звезды выстроен вокруг насыщенного изумрудного цвета, который не сдает модные позиции уже несколько сезонов подряд. Артистка снялась в вечернем макси-платье из струящегося атласа — с акцентом на талии и декольте. Необычным аутфит делают детали: наряд дополняет облегающий топ из сетки с принтом в виде ярких татуировок. Венчают дерзкий эксперимент стейтмент-украшения — серебристые цепи, обвивающие запястья и шею певицы.

Лариса Долина / Instagram @larisa.dolina.official / Фото @igorpankov

Не так давно Валерия показывала, как составить стильный и теплый образ для промозглой ноябрьской погоды. Вооружайтесь бейсболкой и брюками со штрипками, а как их соединить — подсмотрите у певицы. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @larisa.dolina.official

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