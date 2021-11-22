Лариса Долина примерила образ бунтарки с тату-рукавами и мальчишеской стрижкой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @larisa.dolina.official
В объективе Лариса Долина перевоплотилась из блондинки с пышными локонами в эффектную шатенку с мальчишеской стрижкой пикси. Образ звезды выстроен вокруг насыщенного изумрудного цвета, который не сдает модные позиции уже несколько сезонов подряд. Артистка снялась в вечернем макси-платье из струящегося атласа — с акцентом на талии и декольте. Необычным аутфит делают детали: наряд дополняет облегающий топ из сетки с принтом в виде ярких татуировок. Венчают дерзкий эксперимент стейтмент-украшения — серебристые цепи, обвивающие запястья и шею певицы.
Не так давно Валерия показывала, как составить стильный и теплый образ для промозглой ноябрьской погоды. Вооружайтесь бейсболкой и брюками со штрипками, а как их соединить — подсмотрите у певицы. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @larisa.dolina.official