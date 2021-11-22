Лариса Долина примерила образ бунтарки с тату-рукавами и мальчишеской стрижкой

В объективе Лариса Долина перевоплотилась из блондинки с пышными локонами в эффектную шатенку с мальчишеской стрижкой пикси. Образ звезды выстроен вокруг насыщенного изумрудного цвета, который не сдает модные позиции уже несколько сезонов подряд. Артистка снялась в вечернем макси-платье из струящегося атласа — с акцентом на талии и декольте. Необычным аутфит делают детали: наряд дополняет облегающий топ из сетки с принтом в виде ярких татуировок. Венчают дерзкий эксперимент стейтмент-украшения — серебристые цепи, обвивающие запястья и шею певицы.