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Лариса Долина нарядилась в кожу с головы до ног и заплела афрокосы

Лариса Долина постоянно экспериментирует со стилем для съемок и концертов: то примеряет мальчишеские стрижки, то предстает в роли жгучей шатенки, то размышляет на тему пятидесятых. На одном из недавних выступлений 66-летняя певица перевоплотилась в настоящую рокершу и нарядилась в брутальную кожу с головы до ног. Смотрим, что из этого получилось!