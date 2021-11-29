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Лариса Долина нарядилась в кожу с головы до ног и заплела афрокосы

Лариса Долина постоянно экспериментирует со стилем для съемок и концертов: то примеряет мальчишеские стрижки, то предстает в роли жгучей шатенки, то размышляет на тему пятидесятых. На одном из недавних выступлений 66-летняя певица перевоплотилась в настоящую рокершу и нарядилась в брутальную кожу с головы до ног. Смотрим, что из этого получилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лариса Долина

Фото: Instagram @larisa.dolina.official

Долина оделась по принципу «все лучшее сразу»: многослойный (и монохромный) образ стал тотальной сменой жанра. К слову, рок-атрибутика артистке явно к лицу. В основе — платье-рубашка А-силуэта, замиксованное с объемной курткой-косухой и грубыми сапогами на массивных каблуках и высоких платформах. Дополнили аутфит цепи, причем самые громоздкие, яркий мейкап с акцентом на глаза и любимая прическа — космические афрокосы, заплетенные в хаотичном порядке.

Лариса Долина нарядилась в кожу с головы до ног и заплела афрокосы

Фото: Instagram @larisa.dolina.official

Не так давно Лариса Долина дала интервью, в котором рассекретила, что ее сердце в данный момент не свободно. Кроме того, звезда рассказала, планирует ли четвертое замужество. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @larisa.dolina.official

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