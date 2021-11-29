Лариса Долина нарядилась в кожу с головы до ног и заплела афрокосы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @larisa.dolina.official
Долина оделась по принципу «все лучшее сразу»: многослойный (и монохромный) образ стал тотальной сменой жанра. К слову, рок-атрибутика артистке явно к лицу. В основе — платье-рубашка А-силуэта, замиксованное с объемной курткой-косухой и грубыми сапогами на массивных каблуках и высоких платформах. Дополнили аутфит цепи, причем самые громоздкие, яркий мейкап с акцентом на глаза и любимая прическа — космические афрокосы, заплетенные в хаотичном порядке.
Фото: Instagram @larisa.dolina.official
Не так давно Лариса Долина дала интервью, в котором рассекретила, что ее сердце в данный момент не свободно. Кроме того, звезда рассказала, планирует ли четвертое замужество. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @larisa.dolina.official