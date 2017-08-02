Невеста известного футболиста рассказала о жизни и беременности

Слухи о беременности подруги легендарного футболиста Криштиану Роналду ходят едвали не с тех пор, как он представил ее публике. В начале июля 23-летняя Джорджина Родригез была запечатлена папарацци в свободном белом сарафане, который уже не мог скрыть ее животик. А спустя несколько дней будущий отец и сам признался, что скоро еще раз станет папой.

На днях СМИ сообщили, что у пары родится девочка, ее ожидают в ноябре. А сегодня в Сети появились первые фотографии, на которых Джорджина не скрывает, а наоборот показывает беременный животик.