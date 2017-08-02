Подруга Криштиану Роналду показала беременный животик в откровенной фотосессии
Слухи о беременности подруги легендарного футболиста Криштиану Роналду ходят едвали не с тех пор, как он представил ее публике. В начале июля 23-летняя Джорджина Родригез была запечатлена папарацци в свободном белом сарафане, который уже не мог скрыть ее животик. А спустя несколько дней будущий отец и сам признался, что скоро еще раз станет папой.
На днях СМИ сообщили, что у пары родится девочка, ее ожидают в ноябре. А сегодня в Сети появились первые фотографии, на которых Джорджина не скрывает, а наоборот показывает беременный животик.
Georgina Rodríguez ha protagonizado su primer posado tras la confirmación de su embarazo. En un excepcional reportaje de moda, muy sofisticada y sugerente, que puedes ver en las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana, la mujer del momento dice: “Soy muy familiar y me encantan los niños”. #georginarodriguez #embarazada #posado
Публикация от Revista ¡HOLA! (@holacom)
Фанаты опубликовали еще один снимок и часть статьи, в которой Родригез рассказывает о себе и своих ощущениях:
«Люблю детей, природу, животных. У меня есть кот, которому три года. Он мой лучший друг. Мне нравится окружать себя людьми, которые вдохновляют меня на то, чтобы с каждым днем становиться лучше, и которые дарят мне положительные эмоции», — сообщила она.
Будущая мама ребенка Роналду заботится о своем здоровье, отдает предпочтение органической пище и старается сбалансированно питаться, а также увлекается бона и сайклингом.
Фото: instagram.com, globallookpress.com