32-летний Криштиану Роналду впервые станет отцом ребенка не от суррогатной матери

Иностранные СМИ и фанаты 32-летнего Криштиану Роналду уже не первую неделю обсуждают его беременную девушку. Недавно Джиорджина Родригес появилась в наряде, который дал понять: она больше не может скрывать свой живот. Вслед за этим последовал коментарий будущего отца ребенка.

В беседе с журналистами испанского издания El Mundo футболист ответил на ряд вопросов:

— Как ваши новорожденные малыши?

— Они очаровательны, я счастлив.

— А вы рады, что у вас появится еще один ребенок?

— Да, я очень счастлив.

Напомним, что у Роналду уже есть сын, Криштиану-младший, он родился в 2010 году от суррогатной матери. Таким же способом в июне этого года появились на свет близнецы Ева и Мэтью. Таким образом, 32-летний футболист впервые станет отцом ребенка не от суррогатной матери. Он состоит в отношениях с Родригес примерно год, сейчас она с удовольствием помогает ему заботиться о младенцах.