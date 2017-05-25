Джорджина Родригес подарит Криштиану Роналду четвертого ребенка, уверены фанаты спортсмена

Иностранные и российские СМИ не первую неделю судачат о том, что Криштиану Роналду скоро станет папой в четвертый раз. Все началось с фотографии, которая появилась в его блоге.

❤️️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Май 25 2017 в 12:33 PDT

Похоже, у сторонников версии о беременности Джорджины Родригес появилось новое подтверждение. Папарацци сфотографировали пару на отдыхе. Девушка Криштиану Роналду выбрала просторную белую распашонку: похоже, она действительно пытается скрыть животик.

Впрочем, на других снимках Джиорджина выглядит просто полненькой.

Lovely moments😍 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июл 10 2017 в 1:37 PDT