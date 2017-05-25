«Беременная» девушка Криштиану Роналду пытается скрыть животик под просторными платьями
Джорджина Родригес подарит Криштиану Роналду четвертого ребенка, уверены фанаты спортсмена
Иностранные и российские СМИ не первую неделю судачат о том, что Криштиану Роналду скоро станет папой в четвертый раз. Все началось с фотографии, которая появилась в его блоге.
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Похоже, у сторонников версии о беременности Джорджины Родригес появилось новое подтверждение. Папарацци сфотографировали пару на отдыхе. Девушка Криштиану Роналду выбрала просторную белую распашонку: похоже, она действительно пытается скрыть животик.
Впрочем, на других снимках Джиорджина выглядит просто полненькой.
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)
А как считаете вы, беременна ли она?
Фото: instagram.com, eastnews.ru, globallookpress.com