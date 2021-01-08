Ксения Бородина похвасталась фигурой в зеленом купальнике: «Как фарфоровая статуэтка»

Ксения Бородина покорила поклонников эффектным пляжным нарядом — телеведущая показала точеную фигуру в сплошном зеленом купальник. Не забыла Ксения и об аксессуарах — яркий платок на голове и крупные золотые браслеты превратили купальный костюм в полноценный отпускной наряд.

В посте Ксения рассказывает об отдыхе на Мальдивах, куда улетела вместе со своей семьей на новогодние каникулы, и поделилась своими опасениями насчет акул: «Далеко не заплываю», и посетовала, что им приходится летать в самый дорогой сезон: «но нам нельзя пропускать школу, у нас все очень строго».