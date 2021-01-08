Ксения Бородина похвасталась фигурой в зеленом купальнике: «Как фарфоровая статуэтка»
Фото: www.instagram.com/borodylia/
Ксения Бородина покорила поклонников эффектным пляжным нарядом — телеведущая показала точеную фигуру в сплошном зеленом купальник. Не забыла Ксения и об аксессуарах — яркий платок на голове и крупные золотые браслеты превратили купальный костюм в полноценный отпускной наряд.
В посте Ксения рассказывает об отдыхе на Мальдивах, куда улетела вместе со своей семьей на новогодние каникулы, и поделилась своими опасениями насчет акул: «Далеко не заплываю», и посетовала, что им приходится летать в самый дорогой сезон: «но нам нельзя пропускать школу, у нас все очень строго».
Подписчики отметили отличную форму телеведущей:
«Ксюша, выглядишь потрясающе. Фигурка отпад -статуэтка. Умница и красавица - это редкость», «Потрясающая. Фигура, купальник огонь», «Вид конечно вау! Ксю, ты просто красотка», «Как фигурка фарфоровая))) Красотка», «Ксения, у Вас красивый купальник! И зелёный Вам невероятно идёт!», «Ксюшечка, вы просто красавица, лучшая ведущая».
Ранее Ксения поделилась семейным фото в бане на Новый год — соблюдаем традиции.
Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной
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