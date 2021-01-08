passion.ru

Ксения Бородина похвасталась фигурой в зеленом купальнике: «Как фарфоровая статуэтка»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ксения Бородина и Курбан Омаров на Мальдивах

Фото: www.instagram.com/borodylia/

В новом посте телеведущая рассказала свои впечатления от отдыха на Мальдивах.

Ксения Бородина покорила поклонников эффектным пляжным нарядом — телеведущая показала точеную фигуру в сплошном зеленом купальник. Не забыла Ксения и об аксессуарах — яркий платок на голове и крупные золотые браслеты превратили купальный костюм в полноценный отпускной наряд.

В посте Ксения рассказывает об отдыхе на Мальдивах, куда улетела вместе со своей семьей на новогодние каникулы, и поделилась своими опасениями насчет акул: «Далеко не заплываю», и посетовала, что им приходится летать в самый дорогой сезон: «но нам нельзя пропускать школу, у нас все очень строго».

Подписчики отметили отличную форму телеведущей:

«Ксюша, выглядишь потрясающе. Фигурка отпад -статуэтка. Умница и красавица - это редкость», «Потрясающая. Фигура, купальник огонь», «Вид конечно вау! Ксю, ты просто красотка», «Как фигурка фарфоровая))) Красотка», «Ксения, у Вас красивый купальник! И зелёный Вам невероятно идёт!», «Ксюшечка, вы просто красавица, лучшая ведущая».

Ранее Ксения поделилась семейным фото в бане на Новый год — соблюдаем традиции.

Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!