«По традиции банька»: Ксения Бородина поделилась семейным банным фото с мужем и дочкой

Подписчики поздравили кумира с праздниками:

«Желаю Бородуле и Курбану в этом году завести малыша», «Главное в Ленинград по ошибке не улетите. С легким паром», «Отличная традиция! Обожаю баню», «Такая красивая семья», «Традиции — это хорошо», «Клёвые! С новым годом, чтоб год принёс вам самое лучшее», «Ксения, ты оч классная и крутая», «Здорово, когда есть такие традиции», «Клаааас, тоже мечтаю о баньке», «Обожаю тебя! Ты пример», «Какая замечательная традиция».

Ранее вся семья громко и шикарно отметили день рождения младшей дочки Ксении и Курбана Омарова, Теоны.