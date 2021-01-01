«По традиции банька»: Ксения Бородина поделилась семейным банным фото с мужем и дочкой
Фото: www.instagram.com/borodylia/
Пока многие звезды улетели встречать Новый год на Бали, в Дубай или на Мальдивы, Ксения Бородина вместе с мужем и детьми встречает праздники традиционно. В своем блоге телеведущая рассказала, что они отправились в баньку, и поделилась семейной банной фотографией со своим мужем Курбаном Омаровым и дочкой Теоной.
«1 января и по традиции банька », — пишет Ксения.
Подписчики поздравили кумира с праздниками:
«Желаю Бородуле и Курбану в этом году завести малыша», «Главное в Ленинград по ошибке не улетите. С легким паром», «Отличная традиция! Обожаю баню», «Такая красивая семья», «Традиции — это хорошо», «Клёвые! С новым годом, чтоб год принёс вам самое лучшее», «Ксения, ты оч классная и крутая», «Здорово, когда есть такие традиции», «Клаааас, тоже мечтаю о баньке», «Обожаю тебя! Ты пример», «Какая замечательная традиция».
Ранее вся семья громко и шикарно отметили день рождения младшей дочки Ксении и Курбана Омарова, Теоны.
Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!