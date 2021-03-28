Подписчики отвели Собчак, которая учит их воспитывать детей: «Начни с себя!»
Фото: @xenia_sobchak/ Instagram
Ксения Собчак в своем личном блоге в Instagram иногда рассказывает о воспитании своего сына Платона. Звезда признается, что никогда не думала, что станет такой мамой. «Всегда снисходительно-презрительно относилась к мамашам, которые постят детей: и тем более — успехи детей. И вот вуаля: я сама такая мамаша», — с иронией пишет журналистка.
Иногда телеведущая говорит о своих методах воспитания. «Как мы знаем, от осинки не родятся апельсинки. Да и нет точного рецепта. Поэтому мы с Платоном смотрим мультики, которые моделируют жизненные ситуации. В некоторых персонажах я даже узнаю знакомых. В наше время у взрослых есть проблема с эмоциональным интеллектом, поэтому лучше начать разбираться с ним в детском возрасте», — обратилась знаменитая блондинка к подписчикам.
Однако, как оказалось, не всем пользователям сети пришлись по вкусу советы телеведущей. Фолловеры накинулись на звезду с агрессией. «Чтобы воспитать ребенка хорошим и мыслящим человеком, нужно начать с себя», «Самое лучшее воспитание — свой родительский пример», «Воспитательница, нет слов!», — пишут они в комментариях.
Фото и видео: @xenia_sobchak/ Instagram
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