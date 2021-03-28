Подписчики отвели Собчак, которая учит их воспитывать детей: «Начни с себя!»

Иногда телеведущая говорит о своих методах воспитания. «Как мы знаем, от осинки не родятся апельсинки. Да и нет точного рецепта. Поэтому мы с Платоном смотрим мультики, которые моделируют жизненные ситуации. В некоторых персонажах я даже узнаю знакомых. В наше время у взрослых есть проблема с эмоциональным интеллектом, поэтому лучше начать разбираться с ним в детском возрасте», — обратилась знаменитая блондинка к подписчикам.

Однако, как оказалось, не всем пользователям сети пришлись по вкусу советы телеведущей. Фолловеры накинулись на звезду с агрессией. «Чтобы воспитать ребенка хорошим и мыслящим человеком, нужно начать с себя», «Самое лучшее воспитание — свой родительский пример», «Воспитательница, нет слов!», — пишут они в комментариях.