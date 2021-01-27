Собчак в халате нараспашку похвасталась подготовленным к отпуску телом

С собой звезда захватила целый модный арсенал ярких нарядов. В одной из последних публикаций Собчак блеснула в пестром красно-алом халате в пол, который кокетливо распахнула, и открыла бесконечно длинные и загорелые ноги. Дополняет образ купальник цвета сирени и полосатые сандалии-слайды, расцветка которых вторит общей гамме образа. Венчают look островитянки аксессуары: плетеная шляпка, крупные солнцезащитные очки в оправе квадратной формы и ожерелье в этническом стиле.

Поклонники не скрывали восхищения и осыпали телеведущую комплиментами. «Какие ножки», «Шикарное платье, Ксения», «Насколько вы стали женственны с Богомоловым — прелесть!», «Отлично выглядите!», «Красотка какая!», «Фото — огонь!», «Ай, хороша!», — пишут в комментариях. О других стильных образах Ксении Собчак читайте на Passion.ru.