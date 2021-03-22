Собчак ответила на слухи о беременности — «Ксения просто очень любит поесть»
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Светская львица стала одной из ведущих премии «Муз-ТВ», которая состоится 4 июня во Дворце спорта «Мегаспорт». 22 марта организаторы объявили концепцию шоу, ведущих и имена артистов. Собчак появилась на мероприятии в трикотажном комплекте изумрудного цвета, наряд ведущей состоял из укороченного топа и юбки-карандаша.
Из-за недавних новостей о возможной беременности Собчак журналисты поинтересовались, правда ли это. Представители СМИ задали вопрос, в чем секрет появления животика и цветущего вида Ксении.
Жена российского режиссера и поэта Константина Богомолова уточнила, что за последний год СМИ с завидной регулярностью приписывают ей беременность. Она не знает, как объяснить журналистам, что пополнения не ожидается.
«Ксения Анатольевна просто очень любит поесть. Но сейчас я планирую придерживаться специальной программы, которая поможет мне поддерживать вес в форме и, надеюсь, пресечь подобные разговоры. Меня постоянно подозревают в беременности. Но я сегодня съела два пирожка. Мы все толстые по сравнению с Артуром Пирожковым», — отшутилась звезда.
По словам Собчак, в прошлом году премию не вручали, и это сильно ощущалось. Ксения рада, что в 2021 году церемония вручения все же состоится. При этом она пройдет в необычном формате. Количество номинаций национальной премии стало меньше. Вести мероприятие вместе с Ксенией Собчак будут еще две звезды — Александр Ревва и Настя Ивлеева.
Напомним, у Собчак есть сын Платон от первого брака с актером Максимом Виторганом.
Фото: Instagram/@xenia_sobchak
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