Собчак ответила на слухи о беременности — «Ксения просто очень любит поесть»

Жена российского режиссера и поэта Константина Богомолова уточнила, что за последний год СМИ с завидной регулярностью приписывают ей беременность. Она не знает, как объяснить журналистам, что пополнения не ожидается.

«Ксения Анатольевна просто очень любит поесть. Но сейчас я планирую придерживаться специальной программы, которая поможет мне поддерживать вес в форме и, надеюсь, пресечь подобные разговоры. Меня постоянно подозревают в беременности. Но я сегодня съела два пирожка. Мы все толстые по сравнению с Артуром Пирожковым», — отшутилась звезда.

По словам Собчак, в прошлом году премию не вручали, и это сильно ощущалось. Ксения рада, что в 2021 году церемония вручения все же состоится. При этом она пройдет в необычном формате. Количество номинаций национальной премии стало меньше. Вести мероприятие вместе с Ксенией Собчак будут еще две звезды — Александр Ревва и Настя Ивлеева.

Напомним, у Собчак есть сын Платон от первого брака с актером Максимом Виторганом.