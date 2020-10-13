Подольская подчеркнула большой живот узким платьем и рассказала о беременности

Владимир Пресняков тем временем отметил, что ему не важен пол будущего ребенка. На вопрос ведущего Бориса Корчевникова о том, знает ли он, кто у них родится, артист ответил так: «Конечно, знаю. Это ребеночек! Это существо, которое вместе с солнышком и Богом появится. Кто он будет — абсолютно все равно. Главное, чтобы он вырос и дарил счастье людям на этой земле. За этим я буду следить».

Отметим, что Наталья Подольская появилась в студии шоу в узком черном платье, подчеркнувшем ее большой живот. Наряд был настолько тесным, что певице пришлось просить супруга помочь ей встать.