Подольская подчеркнула большой живот узким платьем и рассказала о беременности
Фото: Instagram Натальи Подольской
«Мне кажется, это одно из самых прекрасных женских состояний — быть беременной, чувствовать, как он бьется ручкой, ножкой, головкой, и гадать, вообще чем, как гуляет живот. Понимаешь, что ты особенная, потому что в тебе растет жизнь», — поделилась певица в студии шоу «Судьба человека».
Владимир Пресняков тем временем отметил, что ему не важен пол будущего ребенка. На вопрос ведущего Бориса Корчевникова о том, знает ли он, кто у них родится, артист ответил так: «Конечно, знаю. Это ребеночек! Это существо, которое вместе с солнышком и Богом появится. Кто он будет — абсолютно все равно. Главное, чтобы он вырос и дарил счастье людям на этой земле. За этим я буду следить».
Отметим, что Наталья Подольская появилась в студии шоу в узком черном платье, подчеркнувшем ее большой живот. Наряд был настолько тесным, что певице пришлось просить супруга помочь ей встать.
Ранее Владимир и Елена Пресняковы в шоу «Секрет на миллион» рассказали Лере Кудрявцевой, что ждут внука. Радостную новость Наталья сообщила им в день рождения своего первенца Темы. По словам родителей мужа певицы, та презентовала им конверты, в которые были вложены УЗИ-фотографии малыша. Елена Преснякова рассказала, что роды должны состояться в ноябре. Подольская намерена рожать в столице и не хочет пользоваться услугами зарубежных клиник.
Напомним, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году, спустя пять лет у них родился долгожданный сын Артемий. В августе певица, слухи об очередной беременности которой ходили давно, наконец перестала скрывать свое интересное положение от широкой общественности. Она опубликовала на своей странице в Instagram эффектный кадр, на котором позирует в купальнике с заметно округлившимся животом. «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», — подписала фото Наталья.
Фото: Instagram
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