Почему Тимати не женится? Психолог объяснила, как складывается личная жизнь рэпера

Психолог также подробно разобрала ситуацию, связанную с отношениями Тимати и его матери Симоны Юнусовой: «Налицо классическое развитие событий в семье мама-ребенок после ухода отца: разными способами закладываются мысли, что семья это не радостно, все вокруг предатели, только мама единственный человек, которому стоит верить и о ком нужно заботиться. И вырастают в такой семье дети, несущие вину за поступок отца и не имеющие смелости "предать" мать и построить собственную семью. Кто-то сам решает, что все вокруг его не достойны, другие всю жизнь ждут одобрения мамы, даже если им давно уже было 35. Ну и совсем не секрет, что одобрения они не дождутся никогда, да и сами в своих утверждениях не разочаруются.

Мама Тимати боится перестать быть для сына главным человеком в жизни, а Тимати не замечает этого, потому что прожил так всю жизнь. И ему однажды будет 50 или 75, а ситуация не изменится, если не решать ее. Это вопрос сепарации, которая не пройдена ни у Тимура, ни у его мамы. Они оба не понимают, что не принадлежат друг другу, а потому не нужно быть друг другу единственными. Симона сама могла бы построить новую семью, но всю жизнь занимается только воспитанием детей, а теперь внуков».

Напомним, что у Тимати есть 6-летняя дочь Алиса от бывшей возлюбленной, «2-й вице-мисс России» 2012 года Алены Шишковой и годовалый сын Ратмир от «1-й вице-мисс России» 2014 года Анастасии Решетовой, с которой он недавно расстался. Вскоре стало известно, что рэпер станет главным героем реалити «Холостяк».