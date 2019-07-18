Горько! Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева сыграли свадьбу

18 июля стало известно, что 37-летний режиссер Резо Гигинеишвили и его избранница , 35-летняя светская львица Надежда Оболенцева, поженились. Об этом сообщил Instagram-аккаунт журнала Tatler.
Известно, что отношения пары начались около двух лет назад, а впервые Резо и Надежда вышли вместе в свет в минувшем году на открытии кинофестиваля «Кинотавр».
Накануне свадьбы Надежда опубликовала в Instagram видеоролик, в котором напевает за рулем автомобиля песню Мадонны Like A Virgin. Даже плохая московская погода не смогла испортить настроение новоиспеченной (в третий раз) невесты.
Напомним, Резо был женат на певице Анастасии Кочетковой, от которой у него есть дочь Маша, и на актрисе Надежде Михалковой, она родила ему дочь и сына. Надежда Оболенцева была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым и миллионером Айратом Исхаковым.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Starface.ru
Видео: Instagram
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