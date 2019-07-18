Горько! Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева сыграли свадьбу

Известно, что отношения пары начались около двух лет назад, а впервые Резо и Надежда вышли вместе в свет в минувшем году на открытии кинофестиваля «Кинотавр».

Накануне свадьбы Надежда опубликовала в Instagram видеоролик, в котором напевает за рулем автомобиля песню Мадонны Like A Virgin. Даже плохая московская погода не смогла испортить настроение новоиспеченной (в третий раз) невесты.