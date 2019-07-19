Голые плечи и красный жилет: Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили

18 июля 35-летняя светская львица Надежда Оболенцева сказала «да» 37-летнему режиссеру Резо Гигинеишвили. Несколько часов назад в блоге новоиспеченной супруги появилось фото, сделанное возле Кутузовского ЗАГСа города Москвы. На снимке Надежда позирует в строгом белом костюме с открытыми плечами. В отличие от избранницы Резо решил утеплиться и надел поверх белой рубашки красный стеганый жилет.
«Шикарная Надин и он даже не удосужился приодеться…», «Поздравляю!!! Но отсутствие пиджака не одобряю», «Ах, как вы прекрасны!!! Долгих и счастливых дней вашей семье!! Горько», «Какая красивая Надя», «Будь самой счастливой, красивая девочка», — обсуждают фотографию фолловеры Надежды.
Напомним, слухи о романе Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой появились в 2018 году. На церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр-2018» режиссер и его избранница впервые появились в качестве пары. Этот брак стал третьим для Резо и Надежды. Первой супругой Гигинеишвили была певица Анастасия Кочеткова, родившая ему дочь Машу. От брака с Надеждой Михалковой у режиссера есть дочь Нина и сын Иван. Надежда Оболенцева была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым и миллионером Айратом Исхаковым.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Starface, Globallookpress
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!