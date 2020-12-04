Поцелуй и объятия: Антон Батырев показал нежное фото с новой любимой вскоре после развода
Фото: www.instagram.com/b.a.t.o.n/
Антон Батырев опубликовал в социальной сети новое фото с возлюбленной. Снимок он подписал неоднозначно хэштегом #собакилаюткараванидет. С тех пор, как стало известно, что актер всего через несколько месяцев после развода со звездой сериала «Восток-Запад» Евгенией Лозой счастлив в новых отношениях, в его адрес раздавалось немало критики: «С каждой новой девушкой у него любовь до конца жизни», «Что-то слишком рано» и прочие комментарии а таком же духе.
Но актер не обращает внимания не выпады в свой адрес, а делится счастьем с поклонниками.
Новое фото, где он обнимает и нежно целует любимую, собрало немало комплиментов. Про девушку Батырев не рассказывает, но подписчики выяснили, что ее зовут Анна.
«Какие влюбленные! Ух! Прям вся теплота и нежность передается по фото! Счастья вам», «Очень красивая пара», «Нежность», «Бесподобно красивая и счастливая женщина!», «Вот так выглядит любовь», «А кто она?», «Девушка похожа на фотомодель», «Ой, как мило», «Столько нежности и заботы в одном фото», — полетели комментарии.
Напомним, Антон Батырев и Евгения Лоза поженились в августе 2019-го, а через 10 месяцев стало известно об их разводе. Причину расставания они не называли. «Не хотела выносить эту новость на всеобщее обозрение, но мы люди публичные и этого не избежать. У каждого из нас уже все хорошо», — прокомментировала тогда Евгения.
До Евгении Антон был женат на молодой актрисе Екатерина Тышкевич, которая родила ему сына.
Фото и видео: Instagram Антона Батырева и Евгении Лозы
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!