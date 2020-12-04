Поцелуй и объятия: Антон Батырев показал нежное фото с новой любимой вскоре после развода

Антон Батырев опубликовал в социальной сети новое фото с возлюбленной. Снимок он подписал неоднозначно хэштегом #собакилаюткараванидет. С тех пор, как стало известно, что актер всего через несколько месяцев после развода со звездой сериала «Восток-Запад» Евгенией Лозой счастлив в новых отношениях, в его адрес раздавалось немало критики: «С каждой новой девушкой у него любовь до конца жизни», «Что-то слишком рано» и прочие комментарии а таком же духе.

Но актер не обращает внимания не выпады в свой адрес, а делится счастьем с поклонниками.

Новое фото, где он обнимает и нежно целует любимую, собрало немало комплиментов. Про девушку Батырев не рассказывает, но подписчики выяснили, что ее зовут Анна.