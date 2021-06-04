Поцелуи и нежные взгляды: Прусикин и Таюрская не скрывали чувств на премии «МУЗ ТВ»

И теперь, после объявления о своих отношениях, у солистов Little Big нет причин скрывать чувства друг к другу. Таюрская и Прусикин появились на красной дорожке премии телеканала «МУЗ ТВ», держась за руки. Они выглядели счастливыми, позируя в одинаковых алых нарядах, и даже целовались перед камерами.

Напомним, «Премия МУЗ ТВ 20/21. Начало Света» проходит первый раз за два года. В 2020-м церемонию, как и все массовые общественные мероприятия, отменили из-за пандемии коронавируса. Поэтому сегодня тарелки получат победители сразу двух лет.

Ведущими церемонии стали Ксения Собчак, Александр Ревва, Анастасия Ивлеева.