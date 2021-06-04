Поцелуи и нежные взгляды: Прусикин и Таюрская не скрывали чувств на премии «МУЗ ТВ»
На днях Софья Таюрская из группы Little Big стала героиней шоу «Осторожно, Собчак!». В беседе с ведущей певица откровенно отвечала на все вопросы, заявив, что нет смысла что-то скрывать. иИ она призналась в том, о чем давно шептались поклонники коллектива, — у нее роман с Ильей Прусикиным.
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Таюрская обратила внимание, что никого не уводила из семьи. Что Илья решил развестись с женой Ириной Смелой до того, как Соня поняла, что у нее есть чувства к коллеге.
И теперь, после объявления о своих отношениях, у солистов Little Big нет причин скрывать чувства друг к другу. Таюрская и Прусикин появились на красной дорожке премии телеканала «МУЗ ТВ», держась за руки. Они выглядели счастливыми, позируя в одинаковых алых нарядах, и даже целовались перед камерами.
Напомним, «Премия МУЗ ТВ 20/21. Начало Света» проходит первый раз за два года. В 2020-м церемонию, как и все массовые общественные мероприятия, отменили из-за пандемии коронавируса. Поэтому сегодня тарелки получат победители сразу двух лет.
Ведущими церемонии стали Ксения Собчак, Александр Ревва, Анастасия Ивлеева.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram МУЗ ТВ, Ильи Прусикина и Софьи Таюрской, East News
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