Собчак «забыла» надеть на премию «МУЗ ТВ» топ, а Бузова — юбку

В апреле телеканал «МУЗ ТВ» провел завтрак, на котором объявил ведущих. Ими стали Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева, Александр Ревва. Тогда же намекнули, что будет и четвертый ведущий церемонии, но имени его не назвали. Поклонники шоу ранее выдвигали версию, что им может оказаться Максим Галкин.