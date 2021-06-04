Собчак «забыла» надеть на премию «МУЗ ТВ» топ, а Бузова — юбку
В апреле телеканал «МУЗ ТВ» провел завтрак, на котором объявил ведущих. Ими стали Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева, Александр Ревва. Тогда же намекнули, что будет и четвертый ведущий церемонии, но имени его не назвали. Поклонники шоу ранее выдвигали версию, что им может оказаться Максим Галкин.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Перед началом церемонии раздачи тарелочек звезды позировали десяткам фотографов на красной дорожке.
Одна из ведущих шоу — ксения Собчак, которая еще утром блистала в элегантных костюмах на Питерском экономическом международном форуме, появилась на премии «МУЗ ТВ» в кардинально противоположном наряде. Как только ее первые фото увидели в Сети, фанаты стали шутить, что она забыла надеть верхнюю часть наряда — топ. Ксения выбрала несуразный look: высокие белые сапоги, бежевую юбку-корсет и ярко-розовый лиф.
Одна из главных ньюсмейкерш Ольга Бузова, в противоположность Ксении, блистала в ултра-мини-коротких шортах, едва прикрывающих пятую точку. Зато тело певицы-телеведущей-блогера скрывал золотой плащ.
На красной дорожке Бузова позировала с одной из ведущих церемонии Анастасией Ивлеевой, которая после короткого обмена любезностями убежала переодеваться к началу шоу.
Чей наряд вам кажется более откровенным и несуразным? Проголосуйте.
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Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram
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