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Собчак «забыла» надеть на премию «МУЗ ТВ» топ, а Бузова — юбку

4 июня в столичном «Мегаспорте» проходит «Премия МУЗ ТВ 20/21. Начало света». В текущем году вручат тарелки победителям сразу двух лет. В прошлом году церемонию отменили из-за пандемии, как и все крупные общественные мероприятия.

В апреле телеканал «МУЗ ТВ» провел завтрак, на котором объявил ведущих. Ими стали Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева, Александр Ревва. Тогда же намекнули, что будет и четвертый ведущий церемонии, но имени его не назвали. Поклонники шоу ранее выдвигали версию, что им может оказаться Максим Галкин.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/

Перед началом церемонии раздачи тарелочек звезды позировали десяткам фотографов на красной дорожке.

Одна из ведущих шоу — ксения Собчак, которая еще утром блистала в элегантных костюмах на Питерском экономическом международном форуме, появилась на премии «МУЗ ТВ» в кардинально противоположном наряде. Как только ее первые фото увидели в Сети, фанаты стали шутить, что она забыла надеть верхнюю часть наряда — топ. Ксения выбрала несуразный look: высокие белые сапоги, бежевую юбку-корсет и ярко-розовый лиф.

Одна из главных ньюсмейкерш Ольга Бузова, в противоположность Ксении, блистала в ултра-мини-коротких шортах, едва прикрывающих пятую точку. Зато тело певицы-телеведущей-блогера скрывал золотой плащ.

На красной дорожке Бузова позировала с одной из ведущих церемонии Анастасией Ивлеевой, которая после короткого обмена любезностями убежала переодеваться к началу шоу.

Чей наряд вам кажется более откровенным и несуразным? Проголосуйте.

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Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram

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