Бывшая жена Ильи Прусикина резко ответила на откровения Таюрской

Обращалась она, вероятнее всего, именно к Софье, с которой они дружили.

«Я ей готовила, привозила еду. Мы все были друзья, мы все общались и друг другу помогали», – призналась Таюрская.

Саму Софью очень обижает, что ее считают разлучницей, ведь она появилась в жизни Прусикина даже раньше Ирины.

«Я появилась в группе Little Big в 2014 году. Илья тогда жил со своей бывшей девушкой Юлей, они были в процессе расставания. То есть появилась Ира, а не я! Вот это меня немного обидело. Получается, я пришла такая и давай рушить семью. Нет, у меня были серьезные отношения. Ира с Ильичом приходили в гости к нам — мы с молодым человеком тогда жили вместе. Мы общались, все было честно».