Бывшая жена Ильи Прусикина резко ответила на откровения Таюрской
Софья Таюрская накануне появилась в шоу Ксении Собчак и сделала честное заявление – у нее и Ильи Прусикина роман.
После этого Ирина Смелая, бывшая супруга Ильича, записала резкий ответ.
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Фото: @smelaya_ira
«Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из жизни этого персонажа. Желаю всего хорошего ему и поскорее разобраться со своими психологическими проблемами. Надеюсь, у тебя скоро все будет хорошо».
Обращалась она, вероятнее всего, именно к Софье, с которой они дружили.
«Я ей готовила, привозила еду. Мы все были друзья, мы все общались и друг другу помогали», – призналась Таюрская.
Саму Софью очень обижает, что ее считают разлучницей, ведь она появилась в жизни Прусикина даже раньше Ирины.
«Я появилась в группе Little Big в 2014 году. Илья тогда жил со своей бывшей девушкой Юлей, они были в процессе расставания. То есть появилась Ира, а не я! Вот это меня немного обидело. Получается, я пришла такая и давай рушить семью. Нет, у меня были серьезные отношения. Ира с Ильичом приходили в гости к нам — мы с молодым человеком тогда жили вместе. Мы общались, все было честно».
Фото: Instagram Ирины Смелой
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