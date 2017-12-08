«Побыл часок с родными»: Алексей Воробьев показал редкое фото с семьей
Личная жизнь 29-летнего Алексея Воробьева всегда оставалась тайной даже для самых преданных его поклонников. Певец не разглашает имя возлюбленной, редко показывает семейные фотографии. Несколько минут назад герой четвертого сезона шоу «Холостяк» показал, как выглядят его мама, папа и сестра.
«Побыл часок с моими родными @galya_sparrow @sparrowsmama и спэрроуБатя», — пояснил он под семейным снимком.
«Мамамия», «Так на маму похож», — комментируют подписчики блога звезды.
Из открытых источников известно, что отец Алексея, Владимир Викторович, работал начальником охраны на предприятии. Мама, Надежда Николаевна, всю жизнь посвятила семье и детям. У музыканта есть старший брат Сергей и младшая сестра Галина.
Сестра Алексея — оперная певица. Как и большинство девушек, она обожает участвовать в фотосессиях. Ее второе призвание — преподавать вокал детям.
Не стоит забывать и о еще одном члене семьи Алексея — очаровательном вельш-корги по имени Элвис. Артист нежно называет его «Элвис-Мэлвис», берет с собой на работу и в поездки, пес нередко сопровождает хозяина на фотосетах и интервью.
Фото: instagram