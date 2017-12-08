Алексей Воробьев показал, как выглядят его мама, папа и сестра.

Личная жизнь 29-летнего Алексея Воробьева всегда оставалась тайной даже для самых преданных его поклонников. Певец не разглашает имя возлюбленной, редко показывает семейные фотографии. Несколько минут назад герой четвертого сезона шоу «Холостяк» показал, как выглядят его мама, папа и сестра.

«Побыл часок с моими родными @galya_sparrow @sparrowsmama и спэрроуБатя», — пояснил он под семейным снимком.