Поборовшая коронавирус Анна Плетнева устроила фотосессию в одном лишь золотом плаще
Фото: www.instagram.com/dusya_star/
На днях Анна Плетнева рассказала, что тяжело переболела коронавирусом. И теперь, когда все страшное осталось позади, певица вновь делится с подписчиками яркими кадрами своих фотосессий.
Солистка группы «Винтаж» сфотографировалась в одном лишь золотом плаще и туфлях и в таком виде прогулялась по осенней Москве. «Мать пошла на работу», — шуточно подписала она снимки.
«Красотка», «Вааау, какая шикарная мама», «Опять, как летом, раздетая. Холодно же уже», «Самая шикарная», «Анюта, какая же ты красавица. Неотразима!», «Когда мать так идет на работу, у всех остальных выходной», «Пожалуйста береги себя, мать!», — прокомментировали подписчики.
Ранее поклонники Анны под ее постом о болезни писали, что она не на шутку всех перепугала. «Желаю всем крепкого здоровья, ведь жизнь такая хрупкая! Относитесь к себе бережно и внимательно, очень вас прошу! Не повторяйте моих ошибок! Если температура дольше 3 дней и не снижается, это означает ,что вам нужна медицинская помощь!», — рассказала она о болезни. Певица добавила, что ее буквально вытащили с того света врачи, работающие в красной зоне. «Вы спасли счастье моих детей», — писала благодарная Плетнева.
Анна воспитывает троих детей: 17-летнюю Варвару, которую впервые недавно показала в Instagram, 14-летнюю Марию и 11-летнего Кирилла.
Фото и видео: Instagram Анны Плетневой
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