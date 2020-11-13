Поборовшая коронавирус Анна Плетнева устроила фотосессию в одном лишь золотом плаще

«Красотка», «Вааау, какая шикарная мама», «Опять, как летом, раздетая. Холодно же уже», «Самая шикарная», «Анюта, какая же ты красавица. Неотразима!», «Когда мать так идет на работу, у всех остальных выходной», «Пожалуйста береги себя, мать!», — прокомментировали подписчики.

Ранее поклонники Анны под ее постом о болезни писали, что она не на шутку всех перепугала. «Желаю всем крепкого здоровья, ведь жизнь такая хрупкая! Относитесь к себе бережно и внимательно, очень вас прошу! Не повторяйте моих ошибок! Если температура дольше 3 дней и не снижается, это означает ,что вам нужна медицинская помощь!», — рассказала она о болезни. Певица добавила, что ее буквально вытащили с того света врачи, работающие в красной зоне. «Вы спасли счастье моих детей», — писала благодарная Плетнева.

Анна воспитывает троих детей: 17-летнюю Варвару, которую впервые недавно показала в Instagram, 14-летнюю Марию и 11-летнего Кирилла.