Победившая ковид Гузеева резко ответила на нападки в свой адрес: «Людоеды, остановитесь!»

Лариса Гузеева тяжело переносила коронавирус. Актриса провела в Коммунарке три недели. Врачи поставили ее на ноги. После выписки из больницы телеведущая призналась, что никогда не забудет этих отважных людей.

Количество ежедневных новых случаев заражения COVID-19 перешагивает все мыслимые и немыслимые психологические отметки. По данным на 26 октября, за сутки выявили 36 446 вновь заболевших. За этот же период из жизни ушли 1 106 человек.

Врачи работают на износ, больницы остаются переполненными, в стране открывают все новые ковидные госпитали.

Напомним, что в крайне тяжелом состоянии (в медикаментозной коме) остается актер Валерий Гаркалин. Врачи не дают прогнозов насчет его выздоровления.