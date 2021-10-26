Победившая ковид Гузеева резко ответила на нападки в свой адрес: «Людоеды, остановитесь!»
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Фото: Starface
Лариса Гузеева закрыла комментарии к своим постам в Instagram. А все из-за того, что на нее, не прекращаясь, лились критика и нелепые обвинения. Но хлесткая на язык телеведущая, чуть оправившись после возвращения домой, посвятила недоброжелателям большой пост. Победившая ковид актриса резко ответила хейтерам.
«Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим от ковида я не встречала, и нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности, к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву, ну и как без меня… Людоеды, остановитесь. Мы не делаем за счет государства пластические операции, притворяясь больными. Мы не получаем денег за то, что лежим в больнице. И я не собираюсь никого агитировать прививаться. Это не моя миссия. Очень меня человекообразные разозлили. И да, когда вам прилетает страшная обратка, не задавайте себе вопрос: "За что?". Вам или тем, кого вы любите больше всех. Вот за это все. Людоеды. А моих дорогих подписчиков не устану благодарить за доброту и поддержку», — эмоционально высказалась телеведущая в личном блоге.
Публикацию Лариса Гузеева символично сопроводила фотографиями гнилых фруктов и завядших кустов.
Лариса Гузеева тяжело переносила коронавирус. Актриса провела в Коммунарке три недели. Врачи поставили ее на ноги. После выписки из больницы телеведущая призналась, что никогда не забудет этих отважных людей.
Количество ежедневных новых случаев заражения COVID-19 перешагивает все мыслимые и немыслимые психологические отметки. По данным на 26 октября, за сутки выявили 36 446 вновь заболевших. За этот же период из жизни ушли 1 106 человек.
Врачи работают на износ, больницы остаются переполненными, в стране открывают все новые ковидные госпитали.
Напомним, что в крайне тяжелом состоянии (в медикаментозной коме) остается актер Валерий Гаркалин. Врачи не дают прогнозов насчет его выздоровления.
Фото и видео: Instagram, Starface