Победившая коронавирус Лариса Гузеева выписалась из больницы и обратилась к врачам

Ранее в интервью телеведущая упоминала, что очень боится смерти и вспомнила, как едва не скончалась, перенеся приступ аппендицита.

После своей болезни Лариса Гузеева даже решила начать новую жизнь.

«Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий. Слава Богу за все», — написала актриса.