Победившая коронавирус Лариса Гузеева выписалась из больницы и обратилась к врачам
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Фото: @larisa_guzeeva
Лариса Гузеева справилась с коронавирусом – телеведущая тепло поблагодарила медицинских работников, которые лечили ее, и отметила, что она их не забудет.
«Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке. Вы мои герои и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо », – написала Гузеева.
Ранее в интервью телеведущая упоминала, что очень боится смерти и вспомнила, как едва не скончалась, перенеся приступ аппендицита.
После своей болезни Лариса Гузеева даже решила начать новую жизнь.
«Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий. Слава Богу за все», — написала актриса.
Фото: Instagram