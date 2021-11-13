Победительница шоу «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова родила первенца
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Фото: Global Look Press
Певица Анастасия Спиридонова и ее супруг Антон Яковлев впервые стали родителями! Счастливой новостью поделилась сама 36-летняя артистка, выложив в соцсети карточку нового члена семьи. Как следует из данных, малыш родился с весом около 3,5 кг и ростом 53 см. Пара назвала первенца Артемом.
«Добро пожаловать, Артём Антонович! Мы с папой тебя очень любим!» — указала Анастасия Спиридонова в подписи к посту.
Напомним, что Анастасия Спиридонова вышла замуж за своего одноклассника Антона Яковлева в 2018 году. За полгода до этого состоялась их помолвка. А спустя 3 года после свадьбы победительница шоу «Точь-в-точь» объявила о том, что ждет рождения первенца.
Во время беременности Анастасия Спиридонова столкнулась с серьезным испытанием — уже в третьем триместре она заболела коронавирусом. Девушка боялась за свое здоровье и здоровье ребенка, но, к счастью, все обошлось.
Анастасия Спиридонова впервые получила широкую популярность в 2012 году, когда вышла в финал проекта «Голос». Также является победительницей первого сезона шоу «Три аккорда» и проекта «Точь-в-точь».
_Фото и видео: @nastena_spiridonova/Instagram; Vadim Tarakanov, Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press