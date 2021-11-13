Победительница шоу «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова родила первенца

Певица Анастасия Спиридонова и ее супруг Антон Яковлев впервые стали родителями! Счастливой новостью поделилась сама 36-летняя артистка, выложив в соцсети карточку нового члена семьи. Как следует из данных, малыш родился с весом около 3,5 кг и ростом 53 см. Пара назвала первенца Артемом.

«Добро пожаловать, Артём Антонович! Мы с папой тебя очень любим!» — указала Анастасия Спиридонова в подписи к посту.