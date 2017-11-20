Певица похвасталась помолвочным кольцом.

Многочисленные поклонники поздравили любимицу с таким важным событием: «Миииииилая моя!!!! Настюша! Будь счастлива, любимая! Пусть твой будущий муж носит тебя на ладошке!!! Ему очень повезло!!! И тебе тоже!!!! Совет да любовь!!!», «Ураааа!!!! Настя ты это заслужила!!!! Я так рада за вас!!!!», «Как же я за тебя рада, просто нереально переполняют эмоции, аааа, поздравляю, будьте счастливы 💍», «Счастья и любви вам, так, чтобы на всю жизнь хватило!Поздравляю!💍👍», «Урааааа! Оч рада за Вас❤🤗💐!!! Искренние поздравления!!!», «Поздравляю!!!!!!!!!!!!!!! Урррраааааа!!!!! Будьте счастливы,рыжики! Переполняет счастье и радость за вас!))))😘😘😘😘😘😍😘», «Очень рада за Вас! Счастья ...безмерного.... навсегда!»