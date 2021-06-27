Звезда шоу «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова объявила о беременности

Но уже сейчас, певица особенно тщательно следит за своим здоровьем и оберегает себя от вирусов: на репетиции фестиваля она выступала в маске, а микрофон обрабатывала спиртом. «В этот важный период жизни не хочется рисковать. Мой доктор настаивает и на том, чтобы я вакцинировалась от коронавируса. С ним же я буду выбирать и клинику для родов», — передает слова артиски издание Dni.ru.