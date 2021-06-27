Звезда шоу «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова объявила о беременности
О своем положении, 36-летняя Анастасия объявила во время третьего дня фестиваля «ЖАРА», появившись на красной дорожке в синем платье, подчеркивающим живот. «Да, я жду ребенка. Пол и имя пока держим в секрете. Срок тоже не буду говорить», — поделилась с журналистами певица.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Анастасия с супругом, бизнесменом Антоном Яковлевым, решили придерживаться некоторых правил: «Мы заранее договорились, что ничего из вещей покупать не будем, и имя выберем, когда ребенок появится на свет», — поделилась с 7Дней.ru знаменитость.
Но уже сейчас, певица особенно тщательно следит за своим здоровьем и оберегает себя от вирусов: на репетиции фестиваля она выступала в маске, а микрофон обрабатывала спиртом. «В этот важный период жизни не хочется рисковать. Мой доктор настаивает и на том, чтобы я вакцинировалась от коронавируса. С ним же я буду выбирать и клинику для родов», — передает слова артиски издание Dni.ru.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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