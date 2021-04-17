Победительница «Пацанок» Бурая призналась в романе с 12-летним парнем, из-за которого чуть не умерла

Девушка рассказала, что для нее победа в проекте была очень неожиданная. «Согласилась идти только из-за одного момента: у меня была больная любовь, и я почему-то решила, что меня там вылечат. Ведь там есть психолог. Думала, она скажет: «Не люби», — и я резко разлюблю. Когда меня утвердили, психолог обещала, что займется моей проблемой», — поведала она в YouTube-шоу «Разговор с пацанкой».

«Начнем с того, что мне было 17 лет, а он на пять лет меня моложе. Когда он получил паспорт, я обрадовалась: «Ну Слава Богу!». Он не выглядел на 12 лет: футболист, под два метра ростом. Его звали Олег. Он меня добивался, бегал за мной. У нас была одна компания, и он всем рассказывал, как меня любит. Естественно, мне все об этом говорили, а я отвечала: «Да, он маленький. Отвалите». А потом — бац! Тоже влюбилась…» — откровенно призналась участница скандального шоу.

Потом Татьяна рассказала о том, что молодые люди расстались. Она тяжело переживала разрыв, несколько раз возлюбленные даже сходились, но найти общий язык так и не смогли. «Он ударил меня сумкой и ушел. Вот такая у нас была последняя встреча, а потом я решила покончить с собой. Не удачно. Я упала в обморок в зале, мама вызвала скорую, а потом «дурку». Меня упекли в дурдом. Это жестко. Смех сквозь слезы», — заключила звезда телепроекта.