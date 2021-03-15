Звезду шоу «Пацанки» Диану Субботину задержали в Москве

26-летнюю девушку остановили полицейские на улице Казакова в Москве. Во время досмотра у нее нашли пакет с неизвестным порошком. Его Диана держала под шапкой. Еще один сверток с подобным веществом обнаружили в бюстгальтере девушки.

Позже выяснилось, что порошок является запрещенным веществом массой 0,9 грамма. На данный момент Субботина находится под подпиской о невыезде, против нее возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.