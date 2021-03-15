Звезду шоу «Пацанки» Диану Субботину задержали в Москве
Фото: instagram.com/batman_95
26-летнюю девушку остановили полицейские на улице Казакова в Москве. Во время досмотра у нее нашли пакет с неизвестным порошком. Его Диана держала под шапкой. Еще один сверток с подобным веществом обнаружили в бюстгальтере девушки.
Позже выяснилось, что порошок является запрещенным веществом массой 0,9 грамма. На данный момент Субботина находится под подпиской о невыезде, против нее возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.
Как пишет «РИА Новости», Субботина — участница известных телешоу «Пацанки» и «Перезагрузка». Она выступает под ником DJ Subbotina. Напомним, реалити-шоу «Пацанки» выходило на канале «Пятница!» с 2016 года. В 2020 году прошел пятый сезон передачи. Героинями проекта становятся девушки, ведущие асоциальный образ жизни и желающие измениться.
Ранее финалистка проекта «Пацанки» Ирина Голощапова впервые стала мамой. Ребенок родился еще 3 марта, однако Голощапова поделилась новостью только сейчас. Она показала подписчикам момент выписки из роддома. На снимке девушка позирует вместе с супругом и младенцем. Позже она поделилась снимками того, какой сюрприз ее ждал дома. Супруг преподнес любимой пионы, украсил квартиру воздушными шарами.
_Фото: Instagram/@_batman_95__
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